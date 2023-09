Eishockey-Star Kevin Lötscher spricht über seine Depression

Wie er der Unfallfahrerin vergeben hat, wie er akzeptiert und verarbeitet hat, dass ihm sein Lebenstraum Eishockey so jäh genommen wurde. Sorgha heisst seine Firma, der Name entstand während einer Autofahrt mit einem Kollegen, der ihn fragte: Was willst du damit bezwecken, deine Erfahrungen zu teilen? «Ja einfach Sorg ha, verdammt, dass sich die Leute Sorge tragen!», brach es aus Lötscher heraus. Auf sich und andere achten, damit sie nicht an einem so tiefen Punkt landen wie er. Er hat abgeschlossene Ausbildungen als Kaufmann, Ernährungsberater, in psychologischem und mentalem Training im Sport, doch einfach sagen, was andere tun sollen, möchte er nicht. Eher anregen und motivieren.