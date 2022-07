Beatrice Egli: «Vor acht Wochen habe ich meine Grosseltern verloren»

«Die Zeit auf diesem Planeten ist sehr kurz. Vor acht Wochen habe ich meine Grosseltern verloren und sie haben mir gesagt: ‹Mach immer das, was du liebst und bereue nur, was du nicht getan hast.› Und das mache ich!», so Beatrice Egli unter Tränen zu Florian Silbereisen, der sie tröstend in den Arm nahm.