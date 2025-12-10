Endlich wird Comedy bei SRF (auch) Frauensache

Basler selbst war hinter den Kulissen massgeblich an der Konzeption der Sendung beteiligt, wie sie verrät: «Basierend auf meinen female Shows ‹Die grosse Runde› im Zürcher Kaufleuten und ‹Gigantinnen› im Central Uster, sowie meinem Netzwerk comedyfrauen.ch konzipierten wir vor einigen Jahren ein Women-Comedy-Festival: ‹Female Trouble› im Millers Studio in Zürich. Andrea Schulthess war treibende Kraft, Lisa Christ und anderen Akteurinnen waren ebenfalls mit von der Partie.» Als das SRF später neue Comedy-Formate suchte, habe Basler schliesslich ein Konzept entwickelt. «Eine Mixed Show mit weiblichem Line-up, ganz ähnlich wie die ‹Ladies Night› in der ARD. Ich schrieb noch einige weitere Konzepte.»