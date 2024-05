Am 24. Juli 2023 waren zum Glück weder seine Freundin Magalie noch Di Francesco da, als das heftige Wetter ihr Zuhause in ein Trümmerfeld verwandelte. «Mein Vermieter rief mich bei der Arbeit an und sagte mir, dass das Dach weggerissen und meine Scheune voller Vorräte 15 Meter in die Höhe geflogen war», erzählt Di Francesco. «Ich konnte es kaum glauben. Neun Kilometer entfernt in Fontainemelon, wo ich arbeitete, war keine einzige Wolke am Himmel zu sehen!»