Höchste Zeit also, endlich etwas Neues zu probieren. Welch Zufall, dass uns an den Nachbartischen derzeit vermehrt etwas deutlich Gelberes entgegen funkelt. Was optisch an eine Zitronenlimonade erinnert, entpuppt sich in Wirklichkeit als prickelnder Limoncello Spritz. Auch abseits von der Amalfiküste nimmt das alkoholhaltige Getränk gerade rasend schnell an Beliebtheit zu. Zurecht! Wer einmal daran geschlürft hat, weiss wie der Sommer wirklich schmeckt: fruchtig-sauer statt klebrig bitter-süss.