Erkennst du diesen Schweizer ESC-Star?

Ihre Witze funktionieren auch auf Englisch

Ihre Liebe zur amerikanischen Comedyszene prägt sie bis heute. «Einige waren während des ESC überrascht, dass meine Witze auch auf Englisch oder bei meinen Shows in Schweden funktionierten, aber es gibt einen einfachen Grund: Ich lebe und atme jeden Tag amerikanische Unterhaltung, habe es immer getan, also ist es für mich fast einfacher, auf Englisch aufzutreten als auf Deutsch.»