Auch in Deutschland beliebt

Erkennst du diesen Schweizer ESC-Star?

Ein herziges Baby mit Häubchen, roten Streifen und frechem Blick: Wer steckt hinter diesem Kinderfoto? Heute steht sie auf grossen Bühnen und begeistert mit ihrem scharfen Humor das Publikum im deutschsprachigen Raum.

<p>Wer versteckt sich hinter diesem Bild?</p>

Instagram/Hazelbrugger

Jöö-Moment beim neuen Instagram-Beitrag von Hazel Brugger (31). Die Schweizer Komikerin und Moderatorin des diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel postet am Mittwoch ein herziges Foto aus ihrer Kindheit. Dazu erzählt sie ihren Fans eine persönliche Geschichte über ihre Wurzeln.

«Arnold Schwarzenegger sagte einst: ‹Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin in Amerika gemacht.› Das Gleiche könnte man über mich sagen, wenn man Österreich durch Schweiz und Deutschland ersetzt.» Was viele nicht wissen: Brugger wurde in Kalifornien geboren und hat die US-Staatsbürgerschaft.

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Spitzer (37) schaut sie Serien, Filme und Stand-up-Shows konsequent auf Englisch: «So viel Humor geht in der Übersetzung verloren», erklärt Brugger. Als Beispiel nennt sie die übersetzte Version von «Family Guy», die keineswegs an die Originalversion herankomme.

Ihre Witze funktionieren auch auf Englisch

Ihre Liebe zur amerikanischen Comedyszene prägt sie bis heute. «Einige waren während des ESC überrascht, dass meine Witze auch auf Englisch oder bei meinen Shows in Schweden funktionierten, aber es gibt einen einfachen Grund: Ich lebe und atme jeden Tag amerikanische Unterhaltung, habe es immer getan, also ist es für mich fast einfacher, auf Englisch aufzutreten als auf Deutsch.»

Anlass für den Post sind drei Comedyshows von Brugger in den USA – am Freitag an der Harvard University in Boston, am Samstag im The-Gutter-Pub in Brooklyn, New York, und am Sonntag in der Sony Hall in New York. «Etwas ganz Besonderes für mich und ich kann es immer noch kaum glauben», sagt sie abschliessend.

Kinderbilder von Schweizer Prominenten

Hazel Brugger ist nicht der einzige Schweizer ESC-Star, der zuletzt Bilder aus der Kindheit auf den sozialen Netzwerken hochgeladen hat. Auch Moderatorin Michelle Hunziker (48) und das Bieler Musiktalent Nemo (26) zeigten kürzlich Fotos aus dem Kinderalbum.

 

Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerMehr erfahren
Von Fynn Müller vor 1 Minute
