Ramazzotti dementiert diese Gerüchte nun aber, wie Blick.ch berichtet. «Ich bin für sie da und werde es immer sein. Ich hoffe, sie wird sich den Schwierigkeiten, die das Leben jedem von uns oft in den Weg legt, wie immer mit Mumm und Beharrlichkeit stellen», heisst es von Seiten des Sängers. Auch Eros Ramazzotti ist seit einiger Zeit wieder Single und so fingen die Fans an, auf ein Liebescomeback zu hoffen – offenbar jedoch vergeblich.