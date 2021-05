Mit seiner Leistung hat Gjon's Tears nicht nur die Jury und das europäische TV-Publikum begeistert, sondern auch die Schweizer Promi-Welt. Zahlreiche Stars gratulierten dem Freiburger via Social Media zu seinem Erfolg. So etwa Francine Jordi, die selbst im Jahr 2002 am ESC teilgenommen hat. Sie schreibt auf Instagram: «Was für eine unglaubliche Leistung! Danke von Herzen!»