Wegen Kontakt mit einem Infizierten

Ex-Bachelorette Andrina ist in Corona-Quarantäne

Andrina Santoro ist momentan gefangen in den eigenen vier Wänden. Weil sie mit einem Menschen in Kontakt war, der an Covid-19 erkrankt ist, befindet sich die Ex-Bachelorette in Quarantäne. Einen Corona-Test durfte sie allerdings nicht machen.