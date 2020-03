Eingeschränkte Lungenfunktion

Andrina ist als Risikopatientin in Corona-Gefahr

In der aktuellen Corona-Pandemie sind besonders Risikopatienten dazu angehalten, strikt zu Hause zu bleiben. Ex-Bachelorette Andrina Santoro gehört aufgrund einer Vorerkrankung zur Gruppe der besonders gefährdeten Menschen. Bei schweizer-illustrierte.ch erklärt sie, was das in ihr auslöst und wie sie sich im Alltag vor einer Ansteckung mit COVID-19 schützt.