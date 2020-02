Zaklina Djuricic war 2016 in der TV-Kuppelshow «Die Bachelorette» auf der Suche nach der grossen Liebe. Die Beziehung mit ihrem Auserwählten Michael Schmied, 30, begann verheissungsvoll, endete letztlich aber in einer Schlammschlacht. Sieben Monate nach der Trennung verschenkte die 32-Jährige ihr Herz neu: In der Silvesternacht 2017/2018 kam sie mit Bauleiter Bruno Bäbler zusammen. Dem Mann, mit dem sie im Traumkleid vor den Altar treten will.