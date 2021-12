Vier Tage in den Wehen

Ex-Bachelorette Zaklina spricht über ihre schwere Geburt

Am 6. November 2021 ist Zaklina Bäbler zum zweiten Mal Mutter geworden. Doch so gross die Freude über das neugeborene Baby war, so schwierig war die Geburt. Zaklina lag vier Tagen in den Wehen und als die Kleine schliesslich da war, musste sie acht Tage wegen eines Atemnotsyndroms behandelt werden.