Alle paar Minuten leuchtet auf ihrem Handy eine neue Nachricht auf. Ein neuer Zuspruch, eine neue Ermutigung, eine neue Geschichte – mehr als 300 Mitteilungen erreichen Bianca Sissing (44) in den ersten Tagen, nachdem sie in der Schweizer Illustrierten über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen hat. «Es ist unglaublich, welch grosse Unterstützung ich zu spüren bekomme», sagt sie in ihrem Yoga-Studio in Luzern. «Damit hätte ich nie gerechnet.» Die meisten Nachrichten kommen von Frauen, die Sissing gar nicht kennt. Sie danken der Yoga-Lehrerin für ihre Offenheit, teilen mit ihr den eigenen Leidensweg. «Viele der Frauen haben sich selber in meinen Worten wiedergefunden.» Die Nachrichten seien ihr nahegegangen. «Manchmal kamen mir beim Lesen sogar die Tränen.»