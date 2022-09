Bei so viel Liebesbekundungen verwundert es nicht, dass das Paar nun nach fünf Jahren Beziehung in den Hafen der Ehe eingelaufen ist. In Chur gaben sie sich am Wochenende auf dem Standesamt das Ja-Wort und danach wurde in Malbun im Hotel Gorfion mit Familie und Freunden die Hochzeit gefeiert. «Wir hatten das ganze Hotel für uns. Die Zeremonie hat Michael Schweizer gemacht. Es war Hammer! Alle Gäste sind über Nacht geblieben. Und am Morgen hatten wir einen Brunch mit Live-Musik – alle in Tracht, Dirndl und Lederhosen», erzählt Tina Weirather im «Blick».