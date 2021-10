Die Erinnerungen aber bleiben ein Leben lang – und holen Billeter im Stress auf den Boden zurück. In diesen Momenten denkt er an die Situationen in der Vergangenheit, an die kleinen Dinge zurück, die in ihm so viel ausgelöst haben. «Das Leben ist schön, man braucht so wenig», rufe er sich jeweils in Erinnerung. «Denk immer zurück an das, was damals war. Dann geht es dir jeden Tag gut.»