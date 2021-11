Fabienne Bamert ist wegen ihrer Hochzeit ziemlich planlos

Vorerst werden sie also weiterhin als Duo durchs Leben gehen – so, wie sie es bereits seit fünf Jahren tun. Zwar kennen sie sich schon seit 2012, aber erst vier Jahre später lernten sie sich noch einmal auf andere Weise kennen. Sie war damals im Einsatz fürs Fernsehen, er Teil des Schweizer Ruder-Vierers für die Olympischen Sommerspiele in Rio. Bei einem Drehtermin auf das Sporthighlight hin funkte es zwischen den beiden. Damit widerlegte Gyr eindrücklich das Sprichwort «Glück im Spiel, Pech in der Liebe». Denn wo er sich mit seinen Teamkollegen Lucas Tramèr, Simon Schürch und Simon Niepmann im Leichtgewichts-Vierer die Goldmedaille umhängen lassen konnte, sollte er auch in der Liebe den Hauptgewinn gezogen haben.