«Sister Act» mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle war im Jahr 1992 ein absoluter Hit an der Kinokasse und ist bis heute ein Kultfilm. Die Musical-Adaption «Sister Äct» soll nun in Mundart in der Schweiz für Furore sorgen. Die Hauptrolle besetzt Sängerin Fabienne Louves (36), sie spielt die Cabaret-Sängerin Deloris Van Cartier, die durch gewisse Umstände sich dazu gezwungen sieht, zu Nonne zu werden und somit das Kloster aufmischt. Die Rolle passt perfekt zur quirligen Fabienne Louves: «Ich bin zwar katholisch, mega gläubig bin ich aber nicht», sagt sie im aktuellen SI.Talk. Beten gehöre auch zu ihren Ritualen, «aber ich spreche mit meinen Schutzengelchen.»