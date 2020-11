Fall Berset: «Wir machen aus Opfern Täter»

«In Frustzeiten mache ich Musik», sagt Christine Egerszegi, 72, und deutet auf das Klavier in ihrem Wohnzimmer in Mellingen AG. Nun: Die Tasten dürften noch warm sein. Denn alt FDP-Ständerätin Christine Egerszegi hat sich in den letzten Tagen mächtig aufgeregt. Mitten in einer der grössten Gesundheitskrisen unseres Landes wurde bekannt, dass Bundesrat Alain Berset im Dezember 2019 von einer Frau um 100 000 Franken erpresst worden ist. Er erstattete Anzeige, die Frau wurde verurteilt. Letzte Woche hat die «Weltwoche» den Fall publik gemacht. Seither zieht der Erpressungsversuch weitere Kreise. «Schlimm, was hier geschieht», sagt Christine Egerszegi. Als Präsidentin der Kommission für die berufliche Vorsorge kämpft sie mit Alain Berset für die Sicherung der Altersvorsorge. «Ich schätze seine Verbindlichkeit», sagt sie.