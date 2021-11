Ganz so einfach aber, wie es auf den ersten Blick wirkt, ist es nicht. Ganz im Gegenteil, wie der Baselbieter im neuen Printmagazin «Interview by Ringier» in einem persönlichen Gespräch schonungslos zugibt. Als «Herkulesaufgabe» bezeichnet er es, seine Tenniskarriere mit der Rolle als Familienvater zu kombinieren – und dabei ständig von einem Ort zum nächsten zu reisen. Das Wohlbefinden der vier Sprösslinge allerdings steht immer an erster Stelle. «Egal, wo wir sind: Wichtig ist uns, für die Kinder ein ‹home away from home feeling› zu kreieren», erzählt Federer. «Sie haben immer ihre Spielecke, und wir pflegen Rituale. Wir versuchen möglichst viel genau so zu machen wie beim letzten Mal. Derselbe tolle Spielplatz in Australien, derselbe Baum im Central Park. Kinder lieben das!»