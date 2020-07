Roger und Mirka bestechen ihre Kids mit Schleckzeug

Eigentlich hätten wir in diesen Momenten in den Genuss von Roger Federers, 38, Tennis-Künsten kommen sollen. Momentan wären die Cracks in Wimbledon am Spielen, am kommenden Sonntag hätte der Final stattgefunden. Dann kam Corona – und der Baselbieter musste sich zusätzlich zwei Knie-Operationen unterziehen, die ihn diese Saison auch ohne Pandemie ausser Gefecht gesetzt hätten.