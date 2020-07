It's on: THE ROGER

Roger Federers Sneaker für On ist da

Trommelwirbel, Herzrasen, Schnappatmung: Roger Federer hat soeben die 0-Serie des THE ROGER Centre Court in Zusammenarbeit mit On auf den hungrigen Markt geworfen. Aber ihr müsst schnell sein: King Rogers Turnschuhe sind auf 1’000 Paare limitiert.