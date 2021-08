Wo sich Schwinger nach einem Festgewinn über einen Muni freuen dürfen, sitzen die Skifahrer nur kurze Zeit nach ihrem Triumph schon mal in einem eigenen Gondeli. Was am Chuenisbärgli in Adelboden Tradition hat, wird auch in Kitzbühel entsprechend gehandhabt. Jeder Sieger der Hahnenkammrennen – in Österreich werden jeweils Abfahrt, Super-G und Slalom gefahren – erhält als Ehrenpreis eine mit seinem Namen beschriftete Gondel.