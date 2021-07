«Finden Sie, ich sei vertrauenswürdig?»

Sie lancieren den Förderpreis New Generation #JazzLab. Gibt es nicht schon genug Nachwuchspreise, oder was machen Sie anders?

Es gibt nie genug Förderung! Und es ist auch nie genug dafür getan! Man muss stets dranbleiben. Die Idee für das JazzLab hatte übrigens unser neue Hauptpartner Jaguar. Zuerst war ich skeptisch – genau wegen Ihrer Suggestivfrage. Und dann kam eine unglaubliche Energie auf, dieses neue Tool an den Start zu bringen. Es ist unsere Aufgabe, unser Wissen und unsere Plattform der Zukunft zur Verfügung zu stellen. Und Talente zu fördern. Das hält uns und auch St. Moritz jung. So bleiben wir am Puls!