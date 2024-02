Dank ihren sportlichen Erfolgen kann Denise Biellmann heute sagen: «Mir geht es finanziell gut.» Noch immer ist sie als Eiskunstlauf-Trainerin tätig. Da sie als Athletin selbstständig war, machte sie sich bereits in jungen Jahren Gedanken über ihre finanzielle Zukunft. «Seit ich Geld verdiene, fliesst ein Teil in die Altersvorsorge.» Ob sie auf eine 13. Rente angewiesen wäre, will sie nicht sagen. Meint aber: «Ich leiste mir gern etwas. Bei den Kleidern bin ich grosszügig.»