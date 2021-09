Hoarau spielt mittlerweile beim FC Sion und macht Frey damit zumindest zeitweise zur Wahlwalliserin. Sie lebe teilweise bei ihm in Sion, teilweise in ihrem Elternhaus in Brugg AG, erzählte das Model im Gespräch mit der «Glückspost». Mehr aber wollte die «Switzerland's next Topmodel»-Moderatorin auch auf Nachfrage der Schweizer Illustrierten nicht verraten. Wie und wo sie und Hoarau sich kennengelernt haben, ob sie ihm beim Zügeln von Thun ins Wallis letzten Sommer geholfen hat und womit sie ihre Freizeit zusammen verbringen, bleibt damit ihr Geheimnis. Auch gemeinsame Bilder auf ihren Instagram-Accounts suchte man sowohl beim Model als auch beim Kicker vergeblich.