Bisher unterstützte die Schlagersängerin ihren Vater beruflich in seinem Gartenunternehmen, bevor sie in den vergangenen Monaten eine Marketing-Ausbildung angefangen hat. Das in Theorie Erlernte setzt sie nun sogleich in der Praxis um: In Köln startet Chanelle als Social-Media- und Marketing-Managerin durch.