Simon Schnydrig gibt bei den Genderbüebu als Bassist den Takt vor. Zu Hause macht ihm diese Rolle Seraina (10) die jüngere seiner zwei Töchter, streitig – zumindest musikalisch. Ihr Schlagzeug hat sich die Viertklässlerin selbst zusammengespart. Was den Musikgeschmack angeht, ist sie mit Papa auf einer Wellenlänge. So gehts nicht nur im Übungskeller rockig zu und her, sondern auch sonst in der Freizeit: Das Duo liebt Rockkonzerte und Festivalbesuche. So war der Auftritt der Genderbüebu am Openair Gampel 2018 ein Highlight für die ganze Familie. Bald wird man die Schnydrigs wohl auch am einen oder anderen Trauffer-Konzert antreffen: Simon begleitet den «Glöggelär» als Kontrabassist auf der anstehenden Tour.