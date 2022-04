Gerüchteküche um Daniel Humm und Demi Moore brodelt weiter

Jetzt heizt Humm selbst die Spekulationen mit seinem neuesten Instagram-Post ordentlich an. Auf dem Bild zu sehen sind Daniel Humm, die Künstlerin Roni Horn und Demi Moore – inklusive kleinem Hündchen in den Schal gewickelt. Dazu schreibt Humm: «Wir sind so stolz auf dich, Roni Horn. Eine unglaubliche Show. Danke für deine Inspiration, deine enge Freundschaft und dass du uns immer zum Lachen bringst. Wir lieben dich so sehr.» Huch, hat Humm mit diesem Post die Beziehung zur Schauspielerin etwa offiziell gemacht? Denn immerhin spricht er jetzt schon von «Wir» und das würde er wohl kaum tun, wenn es kein «Wir» und kein «uns» geben würde.