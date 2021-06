Die Euro 2020 fasziniert einmal mehr, und wir sind erst in der Hälfte des Turniers angelangt. Was für das Schweizer Nationalteam als Nächstes folgt, ist ein sehr, sehr starker Gegner. Der wahrscheinlich beste seit Turnierbeginn. Wir treffen auf ein Nationalteam mit Weltklassespielern, das die Favoritenrolle einnehmen wird. Die Schweiz wird der Underdog sein, was aber nicht unbedingt eine schlechte Ausgangslage ist. Die Schweizer Nationalmannschaft überrascht nämlich genau in den Spielen, in welchen sie die Aussenseiterin ist. Wir erinnern uns ans starke Unentschieden gegen Spanien im letzten Jahr, bei welchem fast die gleiche Mannschaft antrat, die heute an der EM im Kader vertreten ist. Oder ans WM-Spiel 2018 gegen den Fussballgiganten Brasilien, in welchem sie sich 1:1 unentschieden trennten. Die Schweiz ist immer wieder für eine Überraschung gut und hat sich schon des Öfteren gegen überlegene Gegner mit Cleverness und schnellem Umschaltspiel bewiesen.