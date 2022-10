Gölä macht normalerweise keine Kooperationen

Nur weil Göläs Gitarrist John Woolloff (70) die beiden Frauen persönlich empfohlen hat, liess er sich auf die gemeinsame Arbeit ein. «Er hat nämlich einen guten Musikgeschmack», so Gölä. Woolloff greift aber nicht nur für ihn in die Saiten, er ist auch derjenige, der Hannah-Leah und Meghan Woodger 2015 das Gitarrenspiel beibrachte. Beim Treffen in Genf flogen dann nicht nur bei Gölä die Funken, auch bei The Woodgies war es Liebe auf den ersten Blick: «Er hatte die Hände voller Geschenke als er ins Studio kam», erinnert sich Hannah-Leah. «Wir erkannten sofort, dass wir es mit einem aussergewöhnlich freundlichen Mann zu tun hatten», schwärmen die beiden im Gespräch mit «Blick».