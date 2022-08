Büetzer Buebe lösen sich endgültig auf

«Von der Musik habe ich vorerst die Schnauze voll», sagt Gölä nach dem Auftritt zum «Blick», er wolle sich jetzt wieder um seine Familie und um sein Haus und seinen Wald kümmern. «Das Projekt machte Spass, war aber auch anstrengend und zeitraubend», doppelt Trauffer nach, der sich wieder mehr in seinem Hotel und in seiner Holzspielwarenfabrik engagieren will. Ein Comeback scheint ausgeschlossen. «Das wars, Freunde!», macht Trauffer im «Blick»-Interview klar.