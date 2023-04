Beschäftigt Sie der Tod?

EvD: Ja natürlich, in meinem Alter. Ich habe keine Ahnung, was da kommen mag. Ist mein eigenes Leben wirklich so wichtig, dass es nicht fertig sein kann?

Gölä: Da wir Energie sind, und Energie nie verloren geht, wechseln wir lediglich in einen anderen Zustand, wenn wir sterben. In welcher Art und Weise, wissen wir nicht. Aber so gesehen, sind wir unsterblich.