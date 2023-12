Doch was darf man von der Hochzeit des Knie-Erben erwarten? Wird er etwa auf einem weissen Ross zum Traualtar reiten? Wird die Braut sich am Trapez in seine Arme schwingen? Wohl eher nicht. Dennoch wird sich Gregory bei seiner Hochzeit wohl nicht lumpen lassen und sagt als einzige Information: «Man kann sich auf etwas freuen.»