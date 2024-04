Im Gespräch mit seiner Frau Christina Hänni (34) gesteht Luca Hänni, dass ihm das ruhige Sitzenbleiben schwerfällt: «Ich habe viel zu viele Einflüsse, das Rad in meinem Kopf dreht ständig weiter, es ist schon so eine Reizüberflutung», so Luca in der neusten Episode ihres Podcasts «Don't Worry Be Hänni».