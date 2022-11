Dominic Deville gewinnt den Salzburger Stier

Für Dominic Deville ist die Auszeichnung eine grosse Ehre. Gegenüber dem «SRF Regionaljournal Zentralschweiz» sagt der Comedian: «Der Preis bestätigt mich in allem, was ich bisher gemacht habe. Ich bin jetzt doch schon länger in diesem Business. Da schaut man schon gerne zurück». Ausserdem komme der Preis für ihn zu einem sehr guten Zeitpunkt. Denn er überlege sich zur Zeit, wie es künstlerisch in Zukunft weitergehe. «Vielleicht wieder mal auf die Kleinkunstbühne?», fragt sich der Entertainer.