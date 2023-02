Wenige Tag zuvor war Marco Odermatt noch am Boden zerstört, als er in seiner Paradedisziplin, dem Super-G, nur auf dem vierten Platz landete. Doch Odi päppelte sich mit einer Nutella-Crêpe wieder auf, richtete seine Krone, der Rest ist Geschichte und Odi der 12. Schweizer Abfahrtsweltmeister in der Geschichte des Skisports. So viel Coolness muss man erst mal haben, doch die scheint in der Familie zu liegen.