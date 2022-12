Theres und Albert Rösti sind eines dieser Paare, die seit einer Woche zusammen sein könnten oder seit 20 Jahren. Die genügsame Zufriedenheit, die sie ausstrahlen, würde wohl dieselbe sein. 1985 haben sie sich am Gymnasium in Thun kennengelernt. «Drei Jahre musste ich scharren, bis ich sie hatte», erinnert er sich. Sie sagt: «Irgendwann hat es bei mir doch noch klick gemacht, ich kann gar nicht recht sagen, warum.» Nun sind sie seit 28 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Sarina (22) wohnt noch bei den Eltern – sie hat eben die Ausbildung zur Flugbegleiterin abgeschlossen. André (26) ist Informatiker und promoviert in den USA. Die Familienbande ist eng. Obschon – oder gerade weil – alle ihren eigenen Weg gehen. «Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt, nicht ausgebremst», sagt Theres Rösti – so auch bei der Bundesratskandidatur. «Albert hat die Fähigkeit und das Know-how», sagt sie und fügt an: «Wir müssen froh sein, gibt es Leute, die diese Belastung auf sich nehmen.»