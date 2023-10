Das Online-Möbelgeschäft Westwing verfolgt eine besondere Marketing-Strategie. Sie suchen sich prominente Persönlichkeiten, statten sie, beziehungsweise ihr schönes Zuhause, mit Möbeln aus, richten das Heim schön her und verarbeiten das ganze zu einem Video auf Youtube. In der grossen Sammlung an Homestorys von Stars finden sich unter anderem die Bleiben von Schauspielerin Luna Schweiger, Moderator Daniel Aminati, «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi, Boris-Becker-Ex Lilly Becker, Moderatorin Birgitt Schrowange und sogar Millionärin Carmen Geiss liesst das Unternehmen in ihre Villa in Saint-Tropez hinein. Jüngster Zugang im Club der Promi-Ausgestatteten: Luca (29) und Christina Hänni (33) mit ihrem neuen Haus in der Stadt Thun.