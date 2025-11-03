Hazel Brugger räumt schon wieder ab

Ihre Beliebtheit zeigt sich auch in den Sozialen Medien. So hat sie zwischen dem 3. Mai und dem 3. November gemäss den Daten von nindo.de knapp 280'000 Follower auf Instagram dazugewonnen. 1,2 Millionen Personen folgen ihr somit auf der Social-Media-Plattform, was sich dank Kooperationen auch finanziell auszahlen wird. Ihrem erfolgreichen Jahr wird mit den beiden Auszeichnungen nun noch die Krone aufgesetzt.