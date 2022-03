Heidi Klum geht mit Alkohol gegen Flugangst vor

Vor allem kleinere Flugzeuge wie Propeller-Maschinen gehören nicht zu den Freunden der Deutschen. Einen Flug von Athen nach Mykonos soll sie gänzlich verweigert haben und lieber die Fähre genommen haben. Im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verraten ihr Ehemann Tom Kaulitz und sein Bruder Bill (beide 32), was sich kürzlich auf einem Flug abgespielt haben soll. Um die Flugangst in den Griff zu bekommen, soll Klum zum einen oder anderen Gläschen Schnaps gegriffen haben. So erzählt Bill gemäss der «Bild», wie die Crew an Bord reagiert habe: «Ich weiss noch genau, wie die auf einmal meinten: ‹Frau Kaulitz, Herr Kaulitz, wir haben leider keinen Wodka mehr.›» Und was hat Tom während des feuchtfröhlichen Fluges gemacht? «Tom hat nur geschlafen. Den hat man gar nicht zu Gesicht bekommen», erzählt ein Fan, der auch an Bord der Maschine war.