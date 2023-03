Bereits zum 18. Mal geht Model-Ikone Heidi Klum (49) in diesem Jahr bei «Germany's Next Topmodel» auf die Suche nach Deutschlands nächsten Supermodel. Neben der festen Jury, bestehend aus Heidi höchstpersönlich, Thomas Hayo und dem Fotografen Rankin holt sich die 49-Jährige aber auch gerne Gastjurorinnen und -Juroren an ihre Seite. Und auf die Folge am kommenden Donnerstag, 9. März, dürften sich daher die Schweizer Fans der Sendung besonders freuen.