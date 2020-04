Herziger Familienzuwachs im Hause Hunziker-Trussardi

Der Windhund heisst Odino, wie Belle Michelle in ihrem Post verrät. Dies, weil der Welpe der einzige seines Wurfes sei, der einen krummen Schwanz habe, schreibt sie. Allem Anschein nach leitet sich der Name Odino also vom Originalwort «codino» ab, was im Italienischen «Schwänzchen» heisst.