Hier feiert Roger Federer seinen 41. Geburtstag

Seinen 40. Geburtstag hat Roger Federer vor einem Jahr nämlich in Spanien auf Ibiza verbracht, verriet er damals der Schweizer Illustrierten: «Wir haben ein Haus gemietet und da ein paar Tage zusammen mit unseren Liebsten verbracht: Mirka, die Kids, meine Eltern, Freunde. Es war sehr entspannt. Aber es war auch recht speziell für mich. Normalerweise bin ich an meinem Geburtstag an einem Turnier oder mitten in der Vorbereitung und feiere jeweils gar nicht gross. Da erwachst du am Morgen und stellst fest, ach ja, es ist ja mein Geburtstag. Diesmal wars anders. Wir sind langsam in den besonderen Tag hineingerutscht, haben schön hineingefeiert.»