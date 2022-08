Hier kühlen sich die Schweizer Stars ab

Selbst am späten Abend sind im Moment die Temperaturen immer noch sehr warm. Für Beatrice Egli (34) ist das die schönste Tageszeit, noch ein erfrischendes Bad im See zu nehmen. Die wunderschöne Kulisse beim Sonnenuntergang macht die Abkühlung gleich noch lauschiger. «Ich liebe es, an so heissen Tagen am Abend noch einmal kurz in den See zu springen. Das ist wirklich einer meiner liebsten Kraftorte», schreibt sie zum Foto.