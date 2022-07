Hier kühlen sich die Schweizer Stars ab

Moderatorin Anna Maier (44) fläzt bei diesen Temperaturen am liebsten in der Hängematte unter einem schattenwerfenden Baum. Sie ist gerade in den Ferien auf Mallorca, und verbringt nebst Familienzeit ihre Tage mit Lesen. «Da es – wie fast in ganz Europa – hier auf Mallorca wahnsinnig heiss ist zurzeit, verbringen wir die Tage im Schatten, lesen und liegen in der Hängematte.» Noch weitere Eindrücke aus den Mallorca-Familienferien veröffentlicht Anna Maier auf ihrem Instagram-Kanal.