Als medizinischer Koordinator am Sitz des IKRK in Genf erhält er 1997 die Verantwortung für medizinische Programme in Afrika und nimmt weiterhin Einsätze im Feld wahr: Untersuchung von Kriegsverletzten in Kongo-Brazzaville, Evakuierung von Verletzten im von Bürgerkrieg und Dürre geplagten Somalia, Evaluation der medizinischen Einrichtungen in Sierra Leone, das ebenfalls in einem schrecklichen Bürgerkrieg lag. Im Jahr 2000 hat Daniel in Sierra Leone denn auch ersten Kontakt mit dem Lassafieber. Eine Erfahrung, die er später in der Bekämpfung des Ebolavirus nutzen kann.