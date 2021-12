Hunzikers Leben ist nicht so perfekt, wie es scheint

Zumindest auf den ersten Blick. Denn wie alle anderen kämpft auch Belle Michelle mit Tagen, an denen nichts gelingen will – hinter verschlossener Tür. «Wenn es mir nicht gut geht, zeige ich das nicht in der Öffentlichkeit», erzählt sie in einem neuen und sehr offenen Interview mit dem «Caminada»-Magazin. «Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schliesse die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen.»