«Ich bin beeindruckt, wie sie durch diese dunkle Zeit gegangen ist»

Auf Fabienne Louves' Outing angesprochen sagt sie gegenüber Blick: «Ich bin beeindruckt von Fabiennes Art, wie sie sich der Herausforderung gestellt hat und so positiv und fokussiert ihren Weg durch diese dunkle Zeit durchgegangen ist», so Jordi die ergänzt: «Ich kann nur jedem Menschen raten, auf den Körper und seine Signale bewusst zu achten, ihn ernst zu nehmen und sich regelmässig kontrollieren zu lassen. Mit einer Früherkennung kann so viel Leid und Schmerz verhindert werden.»