«Ich bin ein glücklicher Frosch, küsst mich!»

Einige Ihrer neuen Lieder klingen, als machten Sie sich Sorgen um den Zustand der Welt. Stephan Eicher, wann hatten Sie das letzte Mal ein «déjeuner en paix»?

Im Sinne von «in Ruhe gegessen»? Gestern Abend. Und nein, ich sorge mich ganz und gar nicht. 2025 ist doch alles besser. Man stelle sich einen Arzt besuch im Jahr 1123 vor, das Essen einfacher Leute 1632 oder eine unabhängige Frau in der Schweiz vor 1972. Ausser der Musik, die war in der Renaissance doch besser, in der Romantik auch. Die Beatles waren besser. Die Luft vielleicht auch. Ich spiele gern mit Humor und Ironie. Die Welt steht immer kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist nicht die Rolle des Künstlers, die Welt zu verändern. Ich habe versucht, lächelnd zu singen, die Leute musikalisch in die Arme zu nehmen.