«Ich bin optisch laut»

Keine Tabus, aber viel Respekt»

«Ehrlich, direkt, modern, teilweise auch schwarz», so beschreibt Fabio Landert seinen Humor. Unter dem Tisch schnarcht Bica, die schwerhö-rige Bulldogge seiner Freundin. Er selbst ist Herrchen von Tyson. «Ich thematisiere nicht gern Klischees wie zum Beispiel jene aus einer Beziehung, dafür aber Alltägliches wie Musik-Playlisten oder Tabus wie Rassismus.» Dabei setzt Fabio Landert auch aktiv auf sogenanntes Crowdwork – er integriert das Publikum. «Jede Person hat eine Story, aus der ich etwas machen kann. Und wenn man mit dem Publikum redet, fühlt es sich auch wohler.» So erzählte ihm einst ein Gast vor der Show, dass er am Tourette-Syndrom leide und Landert allfällige Ausrufe nicht auf sich beziehen soll. «Ich sprach ihn dann in der Show an und sagte: ‹Ich muss jetzt kontrollieren, ob du wirk-lich Tourette hast.›» Und so sei eine eigene, spontane Nummer entstanden. «Ich machte mich nicht über ihn lustig, sondern über die Situation – und konnte ihm so Applaus schenken. Solche Geschichten habe ich gern.»